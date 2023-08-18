ВСУ атаковали Энергодар дроном-камикадзе: пострадала многоэтажка

ВСУ ударили по городу Энергодару, где расположена Запорожская АЭС, ударным дроном-камикадзе. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что это предварительные данные.

Беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом по адресу: улица Строителей, 17. В многоэтажке после взрыва дрона начался пожар.

«Информации о жертвах пока не поступало. На месте работают оперативные службы города и следователи», – написал Рогов в своем телеграм-канале. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские войска сегодня в 09:00 мск обстреляли Энергодар. Отмечалось, что снаряд попал в многоэтажный жилой дом, после чего в здании вспыхнул пожар.

Энергодар, Наталья Петрова

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