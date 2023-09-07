ВСУ атаковали дронами 14-этажный дом в Энергодаре

ВСУ ударили беспилотниками по городу Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция.

Атака произошла около восьми часов утра, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, несколько дронов врезались в многоквартирный дом.

«Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы», – написал Балицкий в своем телеграм-канале. Он уточнил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Мелитополь, Наталья Петрова

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