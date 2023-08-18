В Индонезии 32 человек пострадали при обрушении моста

Навесной мост рухнул под толпой желающих посмотреть на соревнования по ловле уток в Индонезии. В итоге 32 человека пострадали.

Днем 17 августа жители поселения Нанга Ментукак отмечали День независимости страны. В праздничную программу входили соревнования по ловле уток в местной реке. Желающих посмотреть на забаву оказалось так много, что на мосту собралась толпа.

Подвесная конструкция не выдержала такого веса и оборвалась. Мост вместе с людьми рухнул в реку, на головы некоторым участникам. Всего пострадали 32 человека. Кое-кто обошелся ссадинами и испугом, у других диагностировали переломы конечностей, передает «Вести.ру».

В Ленинградской области во время фестиваля обрушился пешеходный мост. Погиб один человек, еще девять пострадали.

Джакарта, Наталья Рязанова

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