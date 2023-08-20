Украинский беспилотник врезался в железнодорожный вокзал в Курске

В Курске беспилотник, запущенный со стороны Украины, врезался в крышу железнодорожного вокзала. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар», – написал глава области в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки дрона легкие ранения от осколков стекол получили пять человек.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности произошедшего устанавливаются.
Курск, Зоя Осколкова
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