Украинский беспилотник врезался в железнодорожный вокзал в Курске

В Курске беспилотник, запущенный со стороны Украины, врезался в крышу железнодорожного вокзала. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар», – написал глава области в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки дрона легкие ранения от осколков стекол получили пять человек.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности произошедшего устанавливаются.

Курск, Зоя Осколкова

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