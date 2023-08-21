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Понедельник, 21 августа 2023, 14:23 мск

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Украинский БПЛА сбросил на белгородское село осколочную гранату

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на Грайворонский городской округ. В результате люди и здания не пострадали.

«Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета. Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль», – написал губернатор в телеграм-канале.

Территория Белгородской области регулярно подвергается атакам с украинской стороны. По данным главы региона, 20 августа под огонь ВСУ попали пять районов. Противник использовал для атак артиллерию, минометы, беспилотники, несущие осколочные боеприпасы. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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