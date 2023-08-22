Российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море

Сегодня ночью российский истребитель уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что самолет Су-30 морской авиации Черноморского флота перехватил катер в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

Стоит отметить, что в последние недели украинские военные все чаще используют дроны для атак по российскому флоту и инфраструктуре. Такие попытки предпринимались 25 июля, 2, 17 августа.

В ночь на 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками, в результате чего погибли два человека. Движение по автомобильной части моста было прервано почти на сутки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Зоя Осколкова

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