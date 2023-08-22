В аэропорту Новокузнецка самолет выкатился с посадочной полосы

Боинг 737 авиакомпании «Северный ветер» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка. Никто из 140 пассажиров на борту не пострадал, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Самолет рейса Санкт-Петербург – Новокузнецк совершил посадку около 05:00 часов. Но после этого борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У самолета оказалось повреждено шасси.

«В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки. Пассажиры доставлены в здание аэровокзала», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

В аэропорту Якутска у самолета повредилась правая стойка шасси у пассажирского самолета. Борт успешно совершил посадку, а во время рулежки произошел разрыв пневматика стойки шасси.

Новокузнецк, Наталья Рязанова

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