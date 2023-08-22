Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на Алтае

Пять человек пострадали при столкновении автомобилей Toyota Corolla и УАЗ Хантер на спуске с Семинского перевала в Республике Алтай. В больницу попали трое малолетних детей, сообщили в МВД региона.

Авария случилась около 16:40 часов 21 августа в Шебалинском районе. Предварительно, 59-летний местный житель вывел иномарку на встречную полосу, где она врезалась в УАЗ под управлением 43-летнего екатеринбуржца.

«Госпитализированы пять пассажиров автомобиля Toyota Corolla, из них трое детей: четырехлетняя девочка, мальчики семи лет и восьми месяцев. Водителю иномарки оказана медицинская помощь на месте», – говорится в сообщении МВД.

Инспекторы ДПС составили в отношении водителя иномарки административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения), ч. 1 и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей, требований к перевозке детей).

В ДТП с микроавтобусом на перевале в Горном Алтае пострадали пять человек. Микроавтобус вез туристов, когда в него врезалась иномарка.

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»