В Греции четыре человека погибли и пострадали в лесных пожарах

Два человека погибли, еще два пострадали в результате лесных пожаров на северо-востоке Греции. За сутки зарегистрированы 53 новых возгорания, передает AP.

Власти подтвердили смерть двух человек: одного нашли в районе, где объявили эвакуацию. Предварительно, мужчина насмерть отравился дымом, пытаясь спасти своих овец. Тело второго погибшего нашли в сгоревшем лесу в районе Эврос. Пострадавшими стали двое пожарных, которые боролись с огнем в северном регионе Кавала.

Эвакуированы жители 13 поселений. В Александруполисе эвакуировали больницу, оставив в здании дежурных медиков и самых тяжелых больных. На острове Эвбея под эвакуацию попали около 20 тыс. человек, большая часть из них – туристы. 20 жителей острова Китнос сбежали от пожаров на своих лодках. У побережья дежурит береговая охрана, готовая вылавливать из воды тех, кто побежит от огня в море.

Ураганный ветер раздувает пламя быстрее, чем пожарные успевают его тушить. Более 200 пожарных и 17 самолетов для сброса воды борются с огнем при участии волонтеров и военных.

Министр Греции по климатическим кризисам и гражданской защите Василис Кикилиас назвал следующие 48 часов критическими для страны на фоне сильного ветра и аномальной жары.

В июле волна лесных пожаров прокатилась по Европе на фоне сухой и жаркой погоды. Тысячи жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за приближения огня во Франции, Португалии, Испании, Греции, Венгрии и Хорватии.

Афины, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»