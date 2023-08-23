Беспилотник ВСУ сбросил гранаты на белгородский санаторий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на село Лавы Валуйского городского округа. Никто не пострадал, однако незначительные повреждения получил санаторий.

«Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты 4 окна и посечен фасад здания», – написал глава области в своем телеграм-канале. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Гладков.

Накануне в результате обстрела ВСУ села Поповка Краснояружского района была повреждена линия газоснабжения, сообщал белгородский губернатор. Кроме того, в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор. Обошлось без пострадавших.

Белгород, Наталья Петрова

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