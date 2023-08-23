Приморцев предупредили о новом наводнении

Министерство ГОЧС Приморья предупредило о подъеме уровня рек в крае в связи с непогодой. Во Владивостоке из-за ливней остановили трамваи.

Краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение. Во Владивостоке ожидается 50 мм осадков и более, в городе Артем за 12 часов уже выпало 60 мм осадков. Согласно прогнозу, 23-25 августа в крае пройдут ливни, что вызовет подъем воды на 0,5-1,5 метра на большинстве рек. В верховьях рек и на малых водотоках подъем воды может составить до 2,1 метра.

«На отдельных участках ожидается выход уровня рек из берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым и речным стоком. Спасательные подразделения, дорожные предприятия находятся в состоянии повышенной готовности», – сообщили в министерстве ГОЧС Приморья.

Глава Михайловского района Владимир Архипов заявил, что некоторые участки в районе значительно подтопило, но река пока держится в русле. Он призвал жителей низменных районов быть готовыми к эвакуации.

В Дальнереченском районе из-за ливней уже произошел подъем воды в водоемах, низменные участки подтопило. Местных жителей призвали не выезжать на личном транспорте за пределы поселений.

Во Владивостоке из-за сильных дождей приостановили движение трамваем, сообщила администрация города. Дождеприемные камеры не справляются, горожан предупредили, что уровень воды продолжит расти. Особенно сложная ситуация в районе стадионов «Динамо», «Строитель», на улицах Иманской и Луговой.

Затяжные ливни привели к наводнению в Приморье. В результате были подтоплены более 4,6 тыс. жилых домов, погибли пять человек.

Владивосток, Наталья Рязанова

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