Бастрыкин потребовал доклад об утонувшем в аквапарке ребенке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки инцидента в Астрахани. Там в бассейне аквапарка утонул четырехлетний мальчик.

По данным СКР, 22 августа мальчик пришел в центр развлечений «Парк Планета» с мамой, братом и сестрами. Но в какой-то момент ребенок остался без присмотра и скатился с горки в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили его и начали откачивать. Прибывшие в аквапарк медики провели реанимацию, но мальчик был мертв.

Управление СКР по Астраханской области начало доследственную проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе проверочных мероприятий и первоначально установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе СКР.

В Новосибирске десятилетний мальчик утонул в бассейне сауны. Взрослые отдыхали совсем рядом, но заметили мальчика в воде, когда он уже был мертв.

Астрахань, Наталья Рязанова

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