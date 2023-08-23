В Индии рухнул мост с работавшими на нем строителями

Строящийся железнодорожный мост рухнул в штате Мизорам на востоке Индии. По крайней мере 17 человек погибли, более 10 числятся пропавшими без вести, пишет портал NDTV.

Строительство велось в районе Сайранга. Около 35-40 строителей работали на мосту, когда целый пролет конструкции вдруг рухнул в пропасть. Местные власти подтвердили смерть 17 человек.

Продолжается поисково-спасательная операция. Специалисты подозревают, что несколько человек могут быть зажаты обломками. Судьба как минимум 10 человек неизвестна.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших. Он пообещал оказать родным жертв и пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Ранее обрушился четырехполосный мост через реку Ганг. При строительстве случились две крупные аварии из-за некачественных материалов.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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