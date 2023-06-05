В Индии рухнул строящийся мост через реку Ганг

В Индии обрушился четырехполосный мост через реку Ганг. Это уже вторая авария на этом путепроводе.

ЧП произошло в штате Бихар. Стоимость строительства моста первоначально оценивалась в более чем 200 млн долларов. Этот мост длиной более трех километров должен стать шестым на реке Ганг.

В апреле 2022 года часть моста обрушилась. Расследование показало, что причиной стало использование некачественных строительных материалов.

В этот раз рухнула одна часть конструкции, затем последовала цепная реакция, опоры подкосились по всей длине, в результате весь мост сложился в реку. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. О пострадавших или погибших не сообщается.

Власти потребовали провести тщательное расследование и наказать виновных.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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