В коллекторе под Воронежем нашли тела двух мужчин

В Воронежской области в канализационном отсеке обнаружили тела двух мужчин. Предположительно, они отравились ядовитыми парами.
Страшную находку сделали на плотине пруда Орошаемый в селе Чулок. Установлено, что погибшие – отец 1976 года рождения и его сын 2004 года рождения. Следов насилия на телах не обнаружено.
«Предположительно, они отравились скопившемся газом. В этом участке канализации плохо работает вентиляция», – сообщил источник «Известий».
В настоящее время проводится проверка, выясняется, как мужчины оказались в канализационном отсеке.
Воронеж, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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