ПВО сбила украинские беспилотники в Брянской и Калужской областях

Брянская область попала под ночной обстрел с украинской стороны. Киевский режим также атаковал Брянскую и Калужскую области беспилотниками, но безуспешно.

«Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области, еще один – над территорией Калужской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что сбитый дрон упал в Козельском районе. «Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – говорится в сообщении главы региона в телеграм-канале.

Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле поселка Белая Березка, который в результате остался без света.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение», – говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Губернатор заверил, что оперативные и экстренные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»