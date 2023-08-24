В Приамурье полностью сгорел дом с семьей внутри

Частный дом в селе Николаевка Амурской области полностью сгорел в ночь на 24 августа. Внутри находилась семья с двухлетним ребенком, никто не успел выбраться.

Пожар начался поздно вечером 23 августа. Когда пожарные сумели справиться с огнем, от дома остался только остов. Внутри нашли тела сожителей: мужчины и женщины, и маленького ребенка.

«На месте возгорания обнаружены тела 2-летнего мальчика и его родителей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены экспертизы», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Прокуратура организовала собственную проверку инцидента.

Пожар в квартире одной из многоэтажек в Москве привел к гибели девятилетнего мальчика. Более восьми человек с ожогами доставлены в больницу, в их числе четыре ребенка.

Бурея, Наталья Рязанова

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