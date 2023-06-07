Один ребенок погиб, четверо пострадали при пожаре в Москве

Пожар случился в квартире в одной из многоэтажек на юго-западе Москвы. В результате погиб один ребенок, более восьми человек пострадали, в их числе четверо детей.

По данным следствия, возгорание произошло утром 7 июня в доме по Ленинскому проспекту. Девятилетний мальчик умер на месте. Более восьми человек с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. В столичной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших четыре ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая для установления причин пожара. Следователи допустили, что виной всему могла быть неисправная проводка, но рассматриваются и другие версии, рассказали в столичном главке Следственного комитета.

В Свердловской области трехлетний мальчик погиб из-за пожара в жилом доме. Малыш играл с зажигалкой и поджег сено. В семье воспитывается еще пятеро детей, они спаслись.

Москва, Наталья Рязанова

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