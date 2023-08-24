Подростки убегали от полиции и упали на машине в затопленный карьер

Убегая от полиции, подросток без прав допустил опрокидывание машины в затопленный карьер в Хабаровском крае. В результате 17-летний пассажир погиб, сообщили в краевой ГИБДД.

Около 23:00 по местному времени 23 августа сотрудники ГИБДД заметили в селе Соколовка района имени Лазо иномарку, нарушающую ПДД. Водителя попросили остановиться, но он попытался скрыться от полиции, превышая скорость и нарушая правила движения. В итоге он не справился с управлением, и машины упала в заполненный водой карьер.

В результате 17-летний пассажир умер на месте до приезда скорой помощи. 18-летний водитель и остальные пассажиры не пострадали. Сидевший за рулем подросток вместо того, чтобы спасать товарища, сбежал с места аварии. Его нашли и задержали.

В ГИБДД выяснили, что подросток сидел за рулем без водительских прав, машина была без номеров и без страховки, а все находившиеся внутри иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности.

Полиция составила в отношении 18-летнего бесправника административные протоколы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Следователи готовят документы, чтобы просить суд арестовать подозреваемого на время расследования, рассказали в краевом управлении СКР.

В Тюменской области пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе. Виновником аварии стал 17-летний водитель без прав.

Соколовка, Наталья Рязанова

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