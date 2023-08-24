В Сеуле студенты штурмовали посольство Японии, протестуя против сброса воды с «Фукусимы-1»

Студенты попытались ворваться в посольство Японии в Сеуле в знак протеста против сброса в океан воды, охлаждавшей реактор аварийной АЭС «Фукусима». Полиция задержала 16 человек, пишет «Рёнхап».

Очередная акция протеста по поводу сброса в океан воды, использованной на японской АЭС, прошла в столице Южной Кореи днем 24 августа. Студенты в знак протеста решили ворваться в японское посольство в Сеуле. Они пробрались на восьмой этаж, где находится единственный вход для посетителей в помещения дипмиссии на девятом этаже. Но там студентов остановила полиция.

Задержанным грозят обвинения в попытке незаконного проникновения и нарушении закона о митингах.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power начала сбрасывать первую партию радиоактивной воды в Тихий океан. Токио заверил, что вода максимально очищена и безопасна.

Пекин заявил решительный протест Токио и призвал прекратить сброс воды. Китайская таможня запретила ввозить в страну продукты водного промысла из Японии.

Сеул, Наталья Рязанова

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