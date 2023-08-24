В Израиле ребенок погиб под оползнем в заповеднике

Оползень сошел в национальном парке Эйн-Геди в Иерусалиме на группу туристов. Один ребенок погиб, четверо детей и четверо взрослых пострадали, пишет Jerusalem Post.

ЧП случилось в первой половине дня 24 августа у ручья Давида, когда там находились несколько групп туристов. Оползень произошел в месте, где нет дороги. Вызванной бригаде скорой пришлось оставить машину у развилки и 25 минут идти пешком. Чтобы доставить пострадавших в больницы, медики вызвали вертолет.

Пятилетний мальчик получил тяжелую травму живота и потерял сознание, пока к месту происшествия добирались медики. Позже он умер от травм.

Большинство травм были от ударов падающих камней. Четырехлетнюю девочку и мальчика восьми лет ударило по голове. Пятилетней девочке оторвало палец на ноге, 12-летняя получила сильные ушибы конечностей и травму головы. Также пострадали женщина 40 лет, и мужчина – ее сверстник и, и 20-летний мужчина. Состояние двух мужчин и мальчика оценили как легкой тяжести, одной из девочек – средней тяжести.

В Китае семь человек стали жертвами оползня, который сошел на автотрассу. Грунтом завалило автобус с пассажирами.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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