В Китае семь человек погибли из-за схода оползня

В Китае семь человек стали жертвами оползня, который сошел на автотрассу. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в провинции Хубэй в центральной части страны. Оползень сошел на дорогу на окраине населенного пункта Ичан. Грунтом завалило автобус, в салоне которого находились пассажиры.

Прибывшие на место спасатели разобрали завал и извлекли семь тел погибших. Работы по расчистке трассы продолжаются.

Накануне сообщалось, что муссонные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Гималаях. По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 29 человек.

Пекин, Зоя Осколкова

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