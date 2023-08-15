В Китае семь человек погибли из-за схода оползня

В Китае семь человек стали жертвами оползня, который сошел на автотрассу. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в провинции Хубэй в центральной части страны. Оползень сошел на дорогу на окраине населенного пункта Ичан. Грунтом завалило автобус, в салоне которого находились пассажиры.
Прибывшие на место спасатели разобрали завал и извлекли семь тел погибших. Работы по расчистке трассы продолжаются.
Накануне сообщалось, что муссонные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Гималаях. По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 29 человек.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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