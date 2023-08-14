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Понедельник, 14 августа 2023, 15:48 мск

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В Гималаях жертвами муссонных дождей стали десятки человек

Муссонные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Гималаях. По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщает Press Trust of India.

Ливни обрушились на индийский штат Химачал-Прадеш. Девять человек погибли во время наводнения, еще девять стали жертвами оползней в столице штата городе Шимла. Четыре местных жителя погибли в округе Хамирпур.

В Шимле под завалами разрушившегося храма оказались около 15 человек. В настоящее время проводится спасательная операция.

Из-за подтоплений и оползней заблокировано движение на 750 дорогах штата. По прогнозам метеорологов, проливные дожди продлятся еще несколько дней, а погодные условия нормализуются только к концу недели.

Кроме того, в соседнем штате Юттаракханд объявлен максимальный уровень опасности.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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