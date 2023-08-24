Водитель въехал в толпу людей на автобусной остановке в Калуге

В Калуге легковушка сбила людей, ожидавших автобус. По последним данным, пострадали 10 человек.

ДТП произошло на улице Кирова. «Тойота» на большой скорости вылетела с дороги на тротуар и врезалась в толпу людей на автобусной остановке. На место прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

В результате пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Погибших нет. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные в средней тяжести. Еще четверо отказались от госпитализации после осмотра медиками.

Установлено, что за рулем был 49-летний лишенный водительских прав мужчина. Велика вероятность, что он был пьян. Сейчас его везут на медосвидетельствование.

Калуга, Зоя Осколкова

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