В Москве задержали педофила за растление двух девочек через соцсеть

В Москве задержали мужчину по подозрению в растлении двух девочек через социальную сеть. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России.

Согласно материалам следствия, с июля по декабрь 2022 года фигурант в одной из социальных сетей совершил развратные действия в отношении двух девочек. В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц).

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Сейчас фигуранта проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений.

Москва, Наталья Петрова

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