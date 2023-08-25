ВСУ под Херсоном расстреляли более 20 солдат за попытку дезертирства

Украинские военные расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, которые оставили позиции под Херсоном. Чтобы скрыть массовое убийство, командиры ВСУ внесли расстрелянных военных в списки пропавших без вести. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сотрудника российских силовых структур.

«От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции», – рассказал источник.

По его словам, для сокрытия произошедшего украинские командиры объявили убитых солдат пропавшими без вести. Он также добавил, что российские силовики смогли узнать данные десятерых расстрелянных военнослужащих. Их имена перечислены в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что трое украинских солдат переплыли Днепр в Херсонской области и сдались российским военным после трех дней голода на позициях ВСУ. Один из них рассказал, что перед отправкой на передовую был в учебке всего пять дней.

Геническ, Наталья Петрова

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