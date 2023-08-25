В Японии два человека пропали после столкновения грузовых судов

Два грузовых судна столкнулись в море около берегов Японии. В результате пять человек оказались за бортом, и двух не могут найти, пишет портал 47news.

Сухогруз под флагом Либерии и грузовое судно под японским флагом столкнулись около японской префектуры Вакаяма. От силы удара японское судно перевернулось, и его экипаж оказался в воде.

На борту находились пять человек в возрасте от 30 до 50 лет. Трех удалось вытащить из воды, еще двух пока не нашли. Их объявили пропавшими без вести.

В Суэцком канале столкнулись два танкера, перевозивших СПГ. Одно судно самостоятельно ушло от места происшествия, второе пришлось оттаскивать буксирами.

Токио, Наталья Рязанова

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