В Сеуле рабочий погиб при пожаре на заводе по переработке мусора

Пожар вспыхнул на заводе по переработке мусора около столицы Южной Кореи Сеула. Один рабочий не успел эвакуироваться и погиб, передает агентство «Рёнхап».

ЧП произошло в городе Хвасон в 45 км от Сеула. Возгорание началось вскоре после 11:00 часов 25 августа на складе, где хранился необработанный мусор. На предприятии объявили эвакуацию, и считалось, что все рабочие покинули здание.

Огонь быстро распространился по мусору и охватил все здание. Для тушения пожара привлекли более 100 пожарных, 60 единиц техники, в том числе четыре вертолета. Им потребовалось более трех часов, чтобы справиться с огнем.

Во время проверки помещения пожарные нашли тело погибшего. Предварительно считается, что это один из рабочих, который не успел выбежать во время эвакуации.

В городе Ричмонд в США пожар на заводе по переработке отходов начался в контейнере с пластиком. Из-за едкого дыма власти эвакуировали не только персонал завода, но и две тысячи человек, проживающих в радиусе 800 м от места пожара.

Сеул, Наталья Рязанова

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