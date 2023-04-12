В США произошел крупный пожар на заводе по переработке отходов

В американском штате Индиана случился масштабный пожар на заводе по переработке отходов. Об этом сообщает CNN.

ЧП произошло в городе Ричмонд. Предположительно, возгорание началось в трейлере с пластиком, затем огонь перекинулся на кучи мусора и распространился по всей площади предприятия.

Воздух заполнился токсичным дымом. Две тысячи человек, проживающих в радиусе 800 м от места пожара, эвакуировали.

Пожарным удалось локализовать пламя и оградить от опасности жилые кварталы. Однако окончательно потушить огонь пока не удается, на полную ликвидацию возгорания может потребоваться до нескольких суток.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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