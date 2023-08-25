В Бурятии 14-летний водитель устроил ДТП

Автомобиль Honda Stepwgn съехал в кювет и перевернулся около поселка Онохой в Бурятии. 14-летний водитель и его 12-летняя пассажирка попали в больницу с травмами, сообщили в прокуратуре республики.

Авария случилась вскоре после полуночи в Заиграевском районе. Двое подростков поехали кататься, но водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Прибывшая скорая отвезла обоих в больницу.

Как подростки оказались в автомобиле в ночное время и без присмотра взрослых, не уточняется. Прокуратура начала проверку инцидента.

В Хабаровском крае подросток без прав отправил машину в затопленный карьер. В результате его 17-летний пассажир погиб.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»