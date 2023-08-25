Роспотребнадзор нашел норовирус у персонала пищеблока детского лагеря в Бурятии

Работники пищеблока в детском лагере «Байкальский бор» оказались заражены норовирусом, сообщило управление Роспотребнадзора по республике Бурятия.

Напомним, у отдыхающих в лагере детей нашли признаки инфекции, а шестеро попали в больницу. Признаки острого отравления у ребят проявились 23 августа. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку инцидента.

«Вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных, а также у персонала пищеблока. Деятельность пищеблока и лагеря приостановлена», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во время проверки специалисты выяснили, что в пищеблоке неправильно хранили продукты и обрабатывали помещение. Ведомство заверило, что по итогам эпидрасследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

По данным минздрава республики, медики осмотрели 206 детей и нашли признаки инфекции у 26. У шести ребят была повышенная температура, поэтому их определили под надзор врачей. Всем оказали всю необходимую помощь и выписали.

«Детей вчера забрали родители домой, состояние у них удовлетворительное», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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