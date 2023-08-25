ФСБ вскрыла в Крыму террористическую ячейку

Сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли и прекратили деятельность ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб-ут-Тахрир». Подозреваемые действовали в Крыму. Задержаны шесть человек, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, подозреваемые скрытно распространяли среди крымчан террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман. Во время обысков в местах жительства подозреваемых нашли пропагандистскую литературу, большую сумму денег в валюте.

«Функционеры терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем. Возбуждены уголовные дела», – пояснили в ФСБ.

Глава республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил проведение операции против террористической ячейки. Он отметил, что подобные группы являются пособниками врага и несут серьезную угрозу.

«Распространение идеологии терроризма, разжигание межнациональной и религиозной вражды – один из способов, который противник пытается использовать для дестабилизации ситуации в Крыму», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

В Хабаровском крае вскрыли и террористическую ячейку выходцев из Средней Азии, которые финансировали боевиков в Сирии.

Москва, Наталья Рязанова

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