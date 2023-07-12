В Хабаровском крае выявили ячейку пособников террористов

Правоохранители выявили в Хабаровском крае террористическую ячейку выходцев из Средней Азии. Преступники финансировали боевиков в Сирии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, задержанные оказывали финансовую помощь запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

«По местам их пребывания изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности». Подозреваемых заключили под стражу.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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