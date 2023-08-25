ВС РФ сбили два украинских штурмовика Су-25 и 73 беспилотника в зоне СВО

Российские военные за сутки сбили в зоне проведения спецоперации два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины и уничтожили или нейтрализовали 73 украинских беспилотника. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО.

Один Су-25 сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Семеновки Донецкой народной республики, второй штурмовик уничтожен средствами ПВО около Золотой Балки Херсонской области.

Кроме того, 73 украинских БПЛА были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

За сутки ВС РФ перехватили пять реактивных снарядов HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM производства США, а также одну переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракета С-200.

Также сообщается, что в ночь на 25 августа ВМФ России нанесен ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры, используемой ВСУ. Цель удара достигнута – объект поражен, отметили в Минобороны.

В течение суток российские войска отбили 13 атак ВСУ в зоне спецоперации. По три атаки отражены на Донецком и Купянском направлениях. Общие суточные потери украинских сил на этих направлениях составили до 310 военнослужащих, три танка, пять БМП, САУ Krab польского производства и три гаубицы Д-20, а также пять автомобилей.

На Запорожском направлении российские силы отразили пять атак противника, уничтожив более 110 военнослужащих, две БМП Bradley и два бронетранспортера Stryker производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и два орудия FH-70 производства Великобритании. Вместе с тем, в районе села Работино Запорожской области ВС РФ разгромили полевой склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения отразили одну атаку украинских сил и нанесли поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Урожайного в ДНР. Кроме того, в районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ. За сутки ВСУ в ходе боев лишились до 125 военнослужащих, САУ Krab польского производства, двух артиллерийских систем М777 производства США, двух гаубиц «Мста-Б» и одной Д-20, САУ «Гвоздика», а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ – 36.

На Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались атаковать российские позиции в районе Кузьмино в ЛНР. Всего за сутки потери противника на этом направлении составили до 80 военнослужащих, четыре боевые бронемашины и два пикапа.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 50 военных ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

По данным Минобороны, за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 147 районах.

Москва, Наталья Петрова

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