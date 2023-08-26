ПВО пресекла атаку украинского беспилотника на Москву

Силы противоздушной обороны предотвратили атаку украинского беспилотника на объекты в Москве, сообщило Минобороны РФ.

«26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», – говорится в сообщении ведомства.

Средствами ПВО аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области, уточнили в Минобороны.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ночью в субботу московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничивали прием и отправку рейсов. В настоящее время аэрогавани вернулись к работе в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

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