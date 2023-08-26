В Москве ребенок попал в больницу после наезда самокатчика

В московском районе Южное Бутово молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего мальчика. Об этом сообщает столичная прокуратура. Ребенок госпитализирован.

Отец мальчика рассказал, что самокатчик после наезда на сына остановился, но потом скрылся. Его личность устанавливается, сообщает надзорное ведомство.

По факту происшествия проводится проверка, ход и результаты которой контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура.

Ведомство распространило кадры с камеры наблюдения, на которых видно, что самокатчик сбил ребенка, когда тот двигался по тротуару.

Москва, Наталья Петрова

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