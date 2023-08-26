Число раненых при обстреле Белгородской области кассетными боеприпасами выросло до 6

Число пострадавших жителей поселка Уразово Белгородской области от обстрела ВСУ кассетными боеприпасами увеличилось до шести. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее он проинформировал о четырех пострадавших.

По словам главы области, сейчас врачи Валуйской ЦРБ оперируют мужчину, который находится в крайне тяжелом состоянии. У него осколочные ранения поясничной области и повреждения внутренних органов, уточнил Гладков.

Губернатор рассказал, что еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Еще четверо пострадавших после оказания медицинской помощи отправлены домой на амбулаторное лечение.

В результате обстрела нарушена линия электропередачи, повреждения получили 16 частных жилых домов, в четырех из них зафиксированы разрушения несущих конструкций, уточнил глава региона. В остальных домовладениях частично повреждены окна, кровля, заборы и хозпостройки.

«Повреждены два предприятия: выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждения зафиксированы в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна)», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела. В поселке продолжает работать «комиссия по обследованию и оценке ущерба», – добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что поселок Уразово Валуйского городского округа был обстрелян украинскими войсками из РСЗО «Град» кассетными боеприпасами.

Белгород, Наталья Петрова

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