ВСУ обстреляли белгородский поселок кассетными снарядами – ранены 4 человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелу подвергся поселок Уразово Валуйского городского округа – украинские войска применили кассетные боеприпасы. По его данным, ранения получили четыре человека.

«ВСУ обстреляли снарядами «Града» поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина», – написал глава области в Telegram.

По предварительным данным, пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина. «У всех осколочные ранения. Бригадами скорой они доставлены в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», – уточнил губернатор.

Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей. На месте работают оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход территории.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО в субботу в 09:00 мскс сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Шебекинского района Белгородской области. Гладков позже уточнил, что дрон был уничтожен в районе села Купино.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в Telegram.

Белгород, Наталья Петрова

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