В Курской области мужчина погиб в результате обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о смерти жителя села Елизаветовка Глушковского района, который пострадал во время обстрела ВСУ.

По его словам, мужчина поступил в районную больницу в крайне тяжелом состоянии. «Медики сделали все возможное, но спасти его не удалось», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Старовойт выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать помощь.

При обстреле Елизаветовки, по данным властей, осколочные ранения также получила женщина. Сейчас она находится в ЦРБ.

ВСУ ударили по Елизаветовке вечером 25 августа. «Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину», – сообщал накануне губернатор.

Курск, Наталья Петрова

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