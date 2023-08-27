При взрывах на АЗС в Румынии пострадали почти 60 человек

В результате серии взрывов на заправочной станции сжиженного нефтяного газа в румынском городе Креведия один человек погиб, еще 57 пострадали. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Отмечается, что 54 человека госпитализированы. В числе пострадавших – 39 пожарных и четверо сотрудников правоохранительных органов. Состояние восьми человек оценивается как тяжелое. Часть из них будет доставлена на лечение в Италию и Бельгию.

Первый взрыв на заправке в городе Креведия, расположенном в 13 км от Бухареста, произошел вечером в субботу. Во время тушения пожара, возникшего в результате взрыва, огонь перекинулся на еще две цистерны с газом, что привело к последующим взрывам.

Спасатели эвакуировали более 3 тыс. человек, которые проживают в радиусе 700 метров от места ЧП. Движение транспорта на месте происшествия было остановлено. В настоящее время возгорание локализовано.

Напомним, 14 августа в результате пожара в автосервисе и взрыва на АЗС в Махачкале погибли 35 человек, пострадали 115 человек, включая 19 детей.

Бухарест, Наталья Петрова

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