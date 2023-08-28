Стая собак напала на мальчика в Махачкале, ведется проверка

Прокуратура Дагестана проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Махачкале. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Инцидент произошел на берегу моря в микрорайоне Редукторный. Чтобы спастись от десятка агрессивных собак, мальчику пришлось забежать в морскую воду. Однако, по информации новостных телеграм-каналов, псы успели укусить его.

Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает прокуратура. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.

Махачкала, Наталья Петрова

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