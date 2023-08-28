Уголовное дело возбудили в Дагестане после нападения стаи собак на ребенка

Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на ребенка в Махачкале. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Дело расследуется по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Председатель СК РФ Алексадр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по республике Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В воскресенье, 27 августа, стая из десятка собак напала на мальчика на морском берегу в поселке Редукторном в Махачкале. Ребенок спасся, забежав в море. По информации горадминистрации, сейчас мальчик находится в больнице, он получил укус, ссадины и царапины.

В комитете по ветеринарии Дагестана сегодня сообщили, что после инцидента сотрудники МУП «Питомец» отловили в микрорайоне 13 бездомных собак.

Ранее сообщалось, что прокуратура республики проводит проверку в связи с происшествием, в ходе которой будет дана оценка действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.

Москва, Наталья Петрова

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