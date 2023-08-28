МО РФ пресекло атаку украинских беспилотников на Брянскую область

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью в ночь на 28 августа. О пострадавших и разрушениях в результате террористической атаки не сообщается.

«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Два аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области», – рассказали в Минобороны РФ.

Аналогичная попытка атаки пресечена накануне ночью. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что БПЛА самолетного типа сбили над Трубчевским районом. Обломки упали в поле, никто не пострадал.

Москва, Наталья Рязанова

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