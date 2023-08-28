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Понедельник, 28 августа 2023, 11:21 мск

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Стрельба в отеле на турецком курорте: один человек погиб и трое ранены

Фото: yenisafak.com

В отеле турецкого курорта Бодрум произошла перестрелка. В результате инцидента один человек погиб, еще трое ранены. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

По информации издания, к отелю на автомобиле подъехали три человека. Они открыли огонь по людям, проживавшим в гостинице. В результате перестрелки один человек погиб и еще трое получили ранения. Двоих пострадавших госпитализировали. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивают правоохранители.

«Предпринимаются усилия по задержанию сбежавших подозреваемых, по факту инцидента начато широкомасштабное расследование», – говорится в публикации.

Судя по данным газеты, жертва и пострадавшие – турецкие граждане.

Анкара, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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