МЧС: вода в Приморье вновь поднимется на 2,5 метра

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся тропических ливней. Краевой главк МЧС России предупредил, что уровень воды в реках может подняться на 2,5 метра.

«29, 30 и 31 августа в Приморье пройдут сильные и очень сильные дожди с количеством 50 мм и более. Паводки охватят большую территорию края. Ожидаемый подъем уровня воды составит до 1,5 м, возможны резкие подъемы воды до 2,5 м», – говорится в сообщении МЧС.

Общее количество осадков может составить до 140 мм, уточнили в министерстве ГОЧС Приморья. Новая волна паводков затронет большинство рек и 21 район края, в том числе уже значительно пострадавшие от наводнений Михайловский, Дальнереченский, Уссурийский.

Местные жители при помощи сотрудников МЧС, регионального министерства ГОЧС и местных властей все еще устраняют последствия предыдущих наводнений из-за череды ливней. Девять населенных пунктов до сих пор отрезаны от транспортного сообщения. Проезд затруднен или невозможен в 11 муниципалитетах края.

Утром 28 августа во Владивосток прибыл ИЛ-76 с грузом 267 тепловых пушек. Оборудование забрали из резерва МЧС России в Москве, Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Ярославская, Калужская областях.

«Тепловые пушки отвезли в распределительный склад ведомства. Оттуда груз будет отправлен в наиболее пострадавшие районы края», – отметили в министерстве ГОЧС Приморья.

25 августа в Приморье ввели режим ЧС федерального значения. Из-за наводнений пострадали более пяти тысяч домовладений, социальные объекты, дороги. Предварительный ущерб составил семь миллиардов рублей.

Владивосток, Наталья Рязанова

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