В Приморье ввели режим ЧС федерального характера

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций решила ввести режим ЧС федерального значения в Приморском крае. Решение принято, поскольку жители региона пострадали от затяжных ливней и наводнений в ряде районов края, прокомментировал губернатор региона Олег Кожемяко.

«ЧС федерального характера вводится в Приморья. Решение принято на заседании Правительственной комиссии. Введён федеральный уровень реагирования», – написал губернатор в телеграм-канале.

По его данным, пострадали более пяти тысяч домовладений, социальные объекты, дорожная инфраструктура. Серьёзный урон нанесён сельскому хозяйству. Предварительный ущерб составил семь миллиардов рублей. Введение федерального режима ЧС поможет краю более оперативно получить помощь из федерального центра.

Кожемяко отметил, что гуманитарная помощь для граждан и оборудование для просушки территорий поступает от федеральных властей, соседних регионов и даже соседних стран.

Новый циклон привел к аварийным отключениям электричества во Владивостоке, где около 70 тыс. жителей остались без света. Из двух подтопленных детских садов эвакуировали детей.

Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков анонсировал выделение 340 млн рублей на устранение последствий наводнения в Приморье.

Владивосток, Наталья Рязанова

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