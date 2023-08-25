70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за шторма

Во Владивостоке циклон привел к аварийным отключениям электричества. Около 70 тысяч жителей остались без света. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Сегодня в регионе действует штормовое предупреждение из-за южного циклона. Из-за ливня оказались затоплены насколько участков дорог и дворовые территории. Остановлено движение трамваев.

Из двух детских садов эвакуировали сотрудников и малышей из-за подтопления. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах города. В результате без энергоснабжения остались в общей сложности около 70 тысяч жителей.

Аварийные бригады устраняют неполадки. Часть абонентов уже были подключены к сети. Прокуратура контролирует проведение восстановительных работ.

Владивосток, Зоя Осколкова

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