Буйный пассажир устроил драку с бортпроводником за доступ в кабину пилотов

Пассажир рейса Москва-Барнаул устроил дебош во время полета и избил бортпроводника. Буйного жителя Алтайского края обвинили в хулиганстве и передали дело в суд, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился в феврале 2023 года, когда самолет авиакомпании «Победа» направлялся в Барнаул. Посреди полета один из пассажиров решил навестить пилотов. Когда бортпроводник преградил ему дорогу, пассажир бросился на него с кулаками.

«Из хулиганских побуждений и применяя насилие к бортпроводнику, создал ситуацию, угрожающую безопасности полета. Прокурор утвердил обвинительное заключение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», – пояснили в ведомстве.

Уголовное дело передали в Индустриальный районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до семи лет в колонии строго режима.

Агрессивный пассажир рейса Москва-Магадан начал полет с нецензурной брани и агрессивного поведения, разбил монитор в спинке впередистоящего кресла. А потом попытался сойти с самолета, когда тот находился в воздухе. Экипажу удалость скрутить дебошира и передать полиции в аэропорту Магадана.

Барнаул, Наталья Рязанова

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