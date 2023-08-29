ПВО сбила два украинских беспилотника над Тульской областью

Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Два аппарата были сбиты над Тульской областью.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа. Беспилотные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Местные жители рассказали в паблике «Тула жесть», что слышали взрывы дважды: около 03:40 и 04:30 по местному времени. Один прозвучал очень близко к селу Частому, а второй – над центром Тулы. Многие проснулись из-за громкого хлопка. Взрывы были такой силы, что в квартирах звенели стекла, в некоторых домах дрожали стены, а у автомобилей сработала сигнализация.

Тула, Наталья Рязанова

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