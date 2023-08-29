В Испании круизный лайнер столкнулся с грузовым судном

Круизный лайнер «Британия» столкнулся с нефтяным танкером на Майорке в Испании. Несколько человек получили легкие травмы, пишет портал Sky News.

Лайнер остановился на Майрке из-за сильного ветра, поднявшего волну в океане. Видимость из-за погоды ухудшилась, и два судна столкнулись недалеко от берега. Никто не пострадал серьезно, с легкими травмами и ушибами справилась медицинская служба на борту «Британии».

Лайнер останется в испанском порту еще не сутки. Специалисты проверят, не получило ли судно повреждений при инциденте. Пассажиров заверили, что программа развлекательных мероприятий на борту не изменится.

Состояние второго судна не уточняется.

Также испанские спасатели и береговая охрана ищут двух граждан ФРГ, пропавших в море. Они вышли на паруснике на прогулку между туристическими островами Менорка и Майорка. Связь с ними пропала утром 27 августа. Поиски парусника осложнены неблагоприятной погодой, передает BFM-TV.

В Японии два человека пропали после столкновения двух грузовых судов. Одно судно перевернулось, и весь экипаж оказался в воде. Всех, кроме двух моряков, сумели спасти.

Мадрид, Наталья Рязанова

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